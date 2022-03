Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 46 de ani, din comuna Tatarani, a fost arestat preventiv dupa ce a fost prins in stare de ebrietate la volanul masinii si politistii au constatat in urma cercetarilor efectuate ca acesta avea dreptul de a conduce suspendat pentru alte doua fapte similare, anunța Agerpres.…

- Lanturile de supermarketuri din Grecia au anuntat joi ca vor restrictiona cantitatea de faina si ulei de floarea soarelui pe care o pot cumpara clientii, o masura de precautie pe fondul majorarii cererii, din cauza temerilor ca aprovizionarea va fi afectata de razboiul din Ucraina, transmite Reuters.…

- Premierul rus Mihail Misustin a semnat luni un decret prin care se interzice exportul de zahar alb si zahar brut, pana pe 31 august, si exportul de cereale (grau, secara, orz si porumb), pana pe 30 iunie, in Uniunea Economica Eurasiatica (UEE), se arata intr-un comunicat al Guvernului, transmite…

Compania germana de echipament sportiv Adidas a suspendat activitatilor sale in Rusia, dupa decizii similare luate deja de rivalii Nike si Puma.

Casele de schimb valutar din capitala Kazahstanului, Nur-Sultan și din cel mai mare oraș al țarii, Alma-Ata, au suspendat luni vanzarea și cumpararea de dolari, scrie agenția rusa Interfax.

Israelul a condamnat joi actiunile Rusiei in Ucraina si a lansat un apel puterilor lumii sa rezolve rapid criza, relateaza Reuters.

Twitter a recunoscut, miercuri, ca a suspendat „din greseala" unele conturi care transmiteau informatii despre criza din Ucraina, inainte de a le reporni, asigurand ca acest lucru nu a fost legat de o campanie masiva de raportare, scrie AFP.

- Marea coaliție guvernamentala a Romaniei va supraviețui cel puțin pana la alegerile generale din 2024, in ciuda diferențelor de abordare politica, și iși va folosi majoritatea parlamentara pentru a efectua reforme pe termen lung, a declarat miercuri președintele PSD, Marcel Ciolacu, intr-un interviu…