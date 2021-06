Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul Suediei a retras, prin motiune de cenzura, increderea acordata guvernului Stefan Lofven. Acesta va trebui sa demisioneze sau sa convoace alegeri legislative anticipate, informeaza...

- Premierul suedez social-democrat Stefan Lofven a fost rasturnat de la putere luni, in urma unei motiuni de cenzura, in Parament - o premierai istoria politica a Suediei -, care-i acorda un termen de o saptamana sa-si prezinte demisia sau sa convoace noi alegeri, relateaza AFP.

