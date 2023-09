Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile de pe insula italiana Lampedusa din Marea Mediterana au declarat miercuri seara stare de urgenta, dupa ce au fost coplesite de numarul mare de imigranti - peste 6.000 in decurs de 24 de ore - care au sosit la bordul a 120 de ambarcatiuni, iar in timpul acestor operatiuni un bebelus a murit…

- Ylva Johansson, comisara europeana pentru afaceri interne, a ajuns in atenția publicului, miercuri, dupa ce a fost filmata in timp ce tricota in timpul discursului șefei sale, președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, relateaza digi24.ro , cu referire la agenția turceasca Anadolu.

- Marcel Ciolacu, premierul Romaniei, i-a convocat, astazi, la ora 14.00, la Guvern, pe toți toți miniștrii care au responsabilitați in dosarul „azilelor groazei” din Voluntari. Prim-ministrul a solicitat miniștrilor de Interne și de Justiție sa fie prezenți și sa explice de ce autoritațile nu au intervenit…