Criză de sânge la Spitalul Județean din Drobeta-Turnu Severin Criza de sange la Spitalul Județean din Drobeta-Turnu Severin Foto: anp.gov.ro. Criza naționala de sânge se resimte și la Spitalul Județean din Drobeta-Turnu Severin. Teama cauzata de coronavirus a accentuat aceasta situație. Recent a avut loc, acolo, o campanie de donare, la care au raspuns 11 elevi jandarmi și care au mai redus presiunea din unitatea medicala amintita. Numarul donatorilor de sânge s-a micșorat dramatic, în ultima perioada, la nivel de țara. Teama indusa de noul virus i-a determinat și pe cei care își facusera o obișnuința… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

