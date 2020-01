Stiri pe aceeasi tema

- Daca o persoana moare fara lumanare, cum a fost si cazul Cristinei Topescu, prezentatoarea TV decedand in somn, acest lucru nu este considerat un pacat, spunea parintele Cleopa, unul dintre cei mai iubiti duhovnici ai Romaniei. Nu-i o primejdie daca ai murit fara lumanare, este primejdie daca ai murit…

- Spynews.ro a aflat in exclusivitate detalii socante in cazul mortii realizatoarei TV Cristina Topescu. Jurnalista a fost gasita fara suflare abia duminica, 12 ianuarie, in urma unei sesizari facute de o vecina. Cum a fost gasita si cand a murit, de fapt, jurnalista, va spunem acum!

- Cristina Țopescu, 59 de ani, ar fi suferit, cel mai probabil, un infarct, au concluzionat medicii legiști. Jurnalista ar fi murit in intervalul 26-28 decembrie. Cristina Țopescu a decedat in urma cu mai bine de doua saptamani, conform Libertatea. Cristina Țopescu a fost gasita in pat, acoperita de patura,…

- Una dintre cele mai indragite figuri din presa ultimelor decenii, Cristina Topescu, a fost gasita fara viata in locuinta sa din judetul Ilfov. Jurnalista de 59 de ani, fiica marelui comentator sportiv Cristian Topescu, locuia singura, iar vecinii si colegii de munca spun ca nu mai primisera niciun semn…

- Cristina Topescu a murit. Jurnalista a fost gasita decedata duminica seara, in locuința ei din orașul Otopeni. Avea 59 de ani. „In cursul acestei seri, in jurul orelor 22:00, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat de catre o femeie cu privire la faptul ca vecina ei nu a mai fost…

- Vestea morții Cristinei Țopescu a uimit și indurerat intreaga țara. Jurnalista avea 59 de ani și se retrasese din televiziune in ultimii ani. A fost gasita fara viața in propria locuința, iar vecina care a sunat la 112 susține ca nu mai fusese vazuta de aproximativ trei saptamani.

- Cristina Țopescu a murit. Ea a fost gasita moarta in locuința sa din Otopeni, conform primelor informații. Primii care au intrat in locuința Cristinei Topescu au fost politistii, chemați de vecini. La o prima evaluare, polițiștii nu au descoperit urme de violența pe trupul ei. Exista incluisv ipoteza…

- Cristina Țopescu a murit la varsta de 59 de ani. Jurnalista a fost gasita fara viața in casa. Descoperirea a fost facuta in aceasta seara de polițiștii din Ilfov. Vecini sai au sunat la Ambulanța, dupa ce nu mai știau de ea de aproape trei saptamani. Cristina Țopescu a fost gasita in pat, fiind decedata…