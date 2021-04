Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Șișcanu a surprins pe toata lumea cu o transformare spectaculoasa de look. Vedeta a slabit 27 de kilograme, insa nu se lasa nici așa! Prin urmare a apelat la un nou regim alimentar care da rezultate in timp record.

- Nicolae Manea, un jucator de legenda in istoria Rapidului, ar fi implinit astazi 67 de ani. Caștigator de Cupa Romaniei cu trupa din Giulești, Nicolae Manea a decedat in 2014 la varsta de 60 de ani. Fostul antrenor si jucator al Rapidului era bolnav de cancer la ficat. Unul dintre simbolurile echipei…

- Cristina Șișcanu a rabufnit pe rețelele de socializare, intr-o cearta cu una dintre „admiratoarele” sale. Vedeta de la „Mamici de pitici, cu lipici” nu s-a mai putut abține și a pus-o la punct pe femeie.

- Cristina Șișcanu și Madalin Ionescu sunt impreuna de 11 ani și au o casniie discreta. Impreuna au o fiica, Petra, in varsta de 3 ani. De asemenea, prezentatorul TV mai are alți doi copii, pe Ștefania de 23 de ani și Filip, de 17 de ani, din prima casnicie. Cristina Șișcnu a dezvaluit ca a primit in…

- Din anul 2011, Cristina Șișcanu (36 de ani) formeaza un cuplu cu Madalin Ionescu (50 de ani). Impreuna au o fiica, Petra, in varsta de 3 ani. Prezentatorul TV mai are alți doi copii, un fiu și o fiica, Ștefania (23 de ani) și Filip (17 de ani), dintr-un mariaj anterior. Ce mașina a primit Cristina Șișcanu…

- Cristina Șișcanu a recunoscut in cadrul emisiunii „Mamici de pitici, cu lipici” de la Antena Stars ca de multe ori este criticata pentru modul in care iși crește fiica. Vedeta a reacționat pe masura și se apara in fața acestora.

- Cristina Șișcanu este una dintre cele vedetele de la Antena Stars care va aparea in reality show-ul ”Mamici de pitici, cu lipici”, care debuteaza cu sezonul 2, pe 14 ianuarie, la ora 21:00! Invitata in aceasta seara la Showbiz Report, aceasta a ținut sa povesteasca una dintre intamplarile care au marcat-o…

- Cristina Șișcanu și una dintre fiicele sale, Petra, vor putea fi urmarite de fani la celebra emisiune „Mamici de pitici, cu lipici” sezonul 2, difuzata la Antena Stars. Vedeta este pregatita de noua provocare și abia așteapta sa ia parte la proiect alaturi de fetița ei.