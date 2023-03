Stiri pe aceeasi tema

- Pe 10 februarie 2023, Mario Iorgulescu a fost condamnat la inchisoare cu executare, dupa ce a fost acuzat ca a ucis un om, fiind sub influența alcoolului și a substanțelor interzise. La mai bine de o luna de la acest moment, fiul lui Gino Iorgulescu s-a afișat pe internet.

- Marina Voica are 86 de ani, locuiește la Breaza și se menține intr-o forma de invidiat, in ciuda varstei. Vedeta a dezvaluit care este secretul ei și cum reușește sa iși pastreze aceeași greutate de atația ani. „Așa reușesc sa imi antrenez picioarele, sa le am zdravane, sa nu cad pe strada. De tanara…

- Gheboasa și-a cerut eliminarea de la ,,Survivor Romania 2023” dupa ce a susținut ca ii este dor de soția sa. Celebrul artist a marturisit ca nu iși dorește sa fie salvat de fanii de acasa pentru ca vrea sa ajunga din nou la partenera sa. Puțini din cei care il indragesc știau ca acesta are […] The post…

- Cristina Șișcanu a decis sa nu o mai duca pe fiica sa la gradinița o perioada. Aceeași decizie a fost luata și de Anca Serea pentru copiii sai. Cele doua vedete au decis sa iși țina copiii acasa din cauza cazurilor de gripa din ultima perioada. Anca Serea a anunțat ca fiica sa, Leah, nu va mai merge…

- Madalin Ionescu și soția lui, Cristina Șișcanu, sunt activi in mediul online, ținandu-și fanii la curent cu tot ceea ce fac. In spațiul virtual, cei doi fac dezvaluiri despre viața lor de zi cu zi. Fosta prezentatoare TV a jost criticata de nenumarate ori, pentru postarile sale, iar acum, Madalin a…

- Cristina Șișcanu și soțul ei, Madalin Ionescu, sunt casatoriți din 2011 și au impreuna o fetița, pe Petra. Fosta prezentatoare TV le-a facut fanilor o dezvaluire neașteptata. Se pare ca ea nu mai poate avea momente de tandrețe alaturi de soțul ei. Mai mult decat atat, fiica lor este cea care a pus aceasta…

- Cristina Șișcanu a dezvaluit ca ea și soțul ei, Madalin Ionescu, nu pot sa mai aiba parte de momente romantice pentru ca fetița lor nu este de acord. Prezentatoarea TV s-a amuzat pe seama situației, dar fetița ei a ramas neclintita in aceasta privința.