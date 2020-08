Stiri pe aceeasi tema

- Tenismena Simona Halep este una dintre cele mai indragite sportive de la noi, insa spre surprinderea tuturor a fost surprinsa incalcand legea in trafic. Simona Halep a fost surprinsa de o echipa de paparazzi de la Spy News la volan, in timp ce vorbea la telefon. Prin acest gest, sportiva a comis una…

- Problema tratarii celor 4.500 de persoane diagnosticate cu Covid-19 Ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Foto: Arhiva. Specialistii trebuie sa vada daca peste 4.500 de persoane care au fost diagnosticate cu Covid-19 mai sunt pozitive si daca au simptome, ca apoi sa se stabileasca modul în…

- Bugetul Romaniei nu are in prezent prevazute resurse financiare pentru dublarea alocatiilor, iar Guvernul nu va taia din banii de la investitii pentru a putea implementa aceasta lege, a declarat, joi, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Problema pe care am identificat-o este ca aceasta lege…

- Medicul Adina Alberts acuza ca autoritațile propun masuri și legi aberante pentru a scoate romanii in strada. Alberts spune ca legea carantinarii și a mirosurilor sunt aberante."Ni se intinde o capcana! Stupiditatea ultimelor legi abrogate și dezbatute – legea carantinarii și legea mirosurilor,…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea legii care aproba OUG 58/2020. Legea prevede, printre altele, deblocarea organizarii examenului național de titularizare in perioada starii de alerta.Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind promulgarea Legii…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminica la Romania TV, despre sedinta PNL Iasi in care participantii nu au purtat masti de protectie: `Nu e nicio problema. Singura problema e ca s-a incalcat legea. Marea problema e credibilitatea Guvernului. Se impune un singur lucru. Demisia.…

- Curtea Constituționala dezbate, joi, exceptiile de neconstitutionalitate ridicate de Avocatul Poporului, Renate Weber, privind legea aprobarii starii de alerta. “Lucrurile sunt destul de complicate pentru ca ele deja s-au intamplat. Legea 44, despre care este vorba astazi in cea de-a doua sesizare,…

- Șeful statului a promulgat, vineri, legea care modifica Codul muncii. Legea pentru modificarea art. 260 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii prevede ca „nerespectarea dispozițiilor privind munca suplimentara sa fie sancționata contravențional cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei…