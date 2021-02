Cristina Pucean plange cu un ochi și rade cu celalalt, cam așa i-am putea descrie starea divei. Și asta pentru ca dupa ce nepoțelul ei a decedat in urma unui incendiu devastator, acum ea crede cu tarie ca micuțul e revenit la viața prin mezinul care a aparut in familia lor și care le-a readus speranța și iubirea in suflet.