- Cristiano Ronaldo a revenit la baza de antrenament de la Real Madrid din Valdebebas, in timp ce iși pregatește viitorul, dupa ce a parasit Manchester United, iar Portugalia a fost eliminata de la Cupa Mondiala.

- Cristiano Ronaldo (37 de ani) si-a reziliat contractul cu Manchester United si este in cautarea unei noi aventuri. Prima oferta oficiala pe adresa starului lusitan a venit din Romania! Portughezul si-a fortat plecarea de la gruparea de pe Old Trafford prin acordarea unui interviu jurnalistului Piers…

- Cristiano Ronaldo a fost refuzat de Real Madrid dupa ce a plecat cu scandal de la Manchester United. Fosta campioana a Spaniei nu mai vede ce rol ar putea avea atacantul portughez la echipa și nu gasește nici sensul sportiv al intoarcerii acestuia. Cu ce echipa ar putea semna golgheterul all time al…

- Conducerea clubului Manchester United, solicitata sa comenteze declarațiile atacantului sau, Cristiano Ronaldo, a comunicat luni ca va aborda subiectul doar dupa ce va stabili toate faptele. Portughezul a declarat, intr-un fragment de interviu publicat duminica seara ca se simte tradat de club, anunța…

- Roy Keane și Gary Neville, doi foști lideri importanți ai lui Manchester United, s-au contrazis pe subiectul Cristiano Ronaldo in studioul Sky Sports. Managerul Erik ten Hag l-ar reprimi in lot pe lusitan. In vara, ar putea ajunge in Statele Unite. La Manchester, se vorbește numai de Cristiano Ronaldo.…

- Presedintele clubului de fotbal Real Madrid, Florentino Perez, a asigurat la un post spaniol de radio ca "nici macar nu mai citeste" informatiile despre Kylian Mbappe, dupa ce atacantul francez a negat la sfarsitul saptamanii trecute ca a cerut sa plece de la Paris Saint-Germain in ianuarie, transmite…