Cristiano Ronaldo a ajuns la meciul 1200 din carieră. Ce mesaj a transmis Cristiano Ronaldo a marcat un gol si a dat o pasa decisiva in victoria cu 4-1 a echipei Al-Nassr in fata celor de la Al-Riyadh, vineri, in etapa a 16-a a campionatului saudit, meciul sau cu numarul 1.200 la profesionisti (club si tara). Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email „Inca trei puncte! As vrea sa le multumesc tuturor coechipierilor mei care m-au ajutat sa ajung la aceste 1.200 de meciuri. A fost o aventura minunata, dar nu am terminat inca!”, a scris el in social media.h https://www.instagram.com/p/C0muWVNr7bE/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

