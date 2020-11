Cristian Vasilcoiu, consilier local pentru nici 24 de ore Cristian Vasilcoiu, consilier local pentru nici 24 de ore. Nici nu s-a incheiat bine petrecerea din tabara PSD Craiova dupa victoria in fața PNL din ședința de miercuri (PSD a reușit sa puna ambii viceprimari cu sprijinul unui consilier PNL), ca a aparut și prima demisie in randul social-democraților. Una surprinzatoare, avand in vedere ca este vorba de un apropiat al Olguței Vasilescu. La nici 24 de ore de la depunerea juramantului pentru funcția de consilier municipal, fostul jurnalist Cristian Vasilcoiu și-a anunțat demisia din Consiliul Local Craiova. Vasilcoiu s-a aflat printre supleanții… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Vasilcoiu a demisionat din Consiliul Local (CL) Craiova. S-a intamplat chiar in ziua in care a depus juramantul de investire. Fostul jurnalist, un apropiat al primarului Olguța Vasilescu, s-a aflat printre supleanții din partea PSD care au depus juramantul in ședința extraordinara de ieri.…

- Organizarea unor targuri de Craciun in plina pandemie mi se pare imposibila și inoportuna, spune președintele Klaus Iohannis, dupa ce Olguța Vasilescu a anunțat pe Facebook ca Targul de Craciun de la Craiova se va ține in acest an. Citește și:

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a comentat joi pe Facebook prezenta presedintelui Klaus Iohannis la sedinta de Guvern, precizand ca seful Statului si-a facut aparitia pentru a „prezida esecul guvernarii PNL”.

- Senatoarea PNL Alina Gorghiu a precizat ca „penibilul atinge cote maxime la PSD”. Ea spune ca majoritatea PSD nici macar nu a asigurat covrumul la propria sedinta a Senatului, dupa ce presedintele forului legislativ Robert Cazanciuc a convocat neregulamentar un plen. „Penibilul atinge cote maxime la…

- Ministerul Muncii a finalizat cadrul legal prin care parintii copiilor cu varsta de pana in 12 ani ale caror scoli si gradinite se inchid in urma masurilor epidemiologice vor putea primi sprijin financiar pentru a putea sta acasa cu copiii, iar actul legislativ va fi discutat in urmatoarea sedinta…

- Ministerul Muncii a finalizat cadrul legal prin care parintii copiilor cu varsta de pana in 12 ani ale caror scoli si gradinite se inchid in urma masurilor epidemiologice vor putea primi sprijin financiar pentru a putea sta acasa cu copiii, iar actul legislativ va fi discutat in urmatoarea sedinta de…

- Madalina Dobrovolschi, fosta purtatoare de cuvant a președintelui Klaus Iohannis, a anunțat pe Facebook ca inceteaza colaborarea cu postul TV Realitatea Plus, anunța ziare.com.Realizatoarea emisiunii ”Legile Puterii” a precizat ca decizia a fost luata de postul Realitatea Plus, care a decis o schimbare…

- Nicolae Robu, cel care a fost invins in cursa pentru Primaria Timișoarei de candidatul USR-PLUS Dominic Fritz, spune ca „indiferent de calomniile care continua sa fie lansate” la adresa sa, va ramane „extreme de fericit” pentru ceea ce a facut pentru oraș. Nicolae Robu a pierdut alegerile locale 2020…