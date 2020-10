Stiri pe aceeasi tema

- Aventura lui Jaqueline Cristian la turneul de la Istanbul s-a incheiat in semifinale. Romanca, care in semifinale a trecut de Gabi Ruse, cu scorul de 6-1, 6-4, s-a inclinat in fata principalei favorite din Turcia, Kaia Kanepi, in doua seturi, scor 6-4, 6-2. Daca primul set a fost ceva mai echilibrat,…

- Jucatoarele romana de tenis Jaqueline Cristian si Gabriela Ruse vor fi adversare in sferturile de finala ale turneului ITF de la Istanbul, dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, dupa victoriile obtinute miercuri.Cristian (22 ani, 169 WTA), a treia favorita, a dispus de turcoaica Pemra…

- Jucatoarele romana de tenis Jaqueline Cristian si Gabriela Ruse vor fi adversare in sferturile de finala ale turneului ITF de la Istanbul, dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, dupa victoriile obtinute miercuri. Cristian (22 ani, 169 WTA), a treia favorita, a dispus de turcoaica Pemra Ozgen (34…

- Gabriela Ruse si Jaqueline Cristian sunt nevoite sa se dueleze in sferturile de finala ale turneului ITF de la Istanbul. Cele doua romance au obtinut victorii in minimum de seturi in optimile turneului si astfel au ajuns in situatia de a se „duela“ pentru un loc in careul de asi. In optimi, Gabi Ruse…

- Dupa victoria convingatoare a elitelor U19 ale Universitații Craiova, a venit randul juniorilor U17 sa impresioneze cu echipa similara a Timișoarei. Baieții antrenați de Alex Stoica au trecut de banațeni, cu scorul de 4-0 și astfel au bifat cea de-a treia victorie in actuala ediție a campionatului.…

- Dominic Thiem l-a invins pe Alexander Zverev in finala US Open 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6. Austriacul a revenit dupa ce a fost condus doua seturi. Nu s-a mai intamplat de 71 de ani ca un participant sa fie condus, sa revina si sa castige jocul.Alexander Zverev a condus cu 6-2, 6-4 in primele…

- Patricia Țig a facut o intreaga țara mandra! Tenismena romanca a caștigat, in aceasta dupa masa, primul ei titlu WTA din cariera, dupa un meci maraton cu Eugenie Bouchard, in finala de la Istanbul. A fost o victorie in trei seturi, scor 2-6, 6-1, 7-6 (3), dupa doua ore și 30 de minute. Inceputul meciului…

- Andy Murray a avut parte de un meci incredibil pe Arthur Ashe, britanicul reușind sa revina dupa ce a fost condus cu 2-0 la seturi de Yoshihito Nishioka (49 ATP). A fost un meci epic, de patru ore și 39 de minute, în urma caruia Murray a obținut calificarea în turul doi de la US Open. Andy…