Stiri pe aceeasi tema

- Președintele USR Timiș, Cristian Moș, candidatul partidului pentru conducerea Consiliului Județean Timiș, va fi prezent in aceasta seara, de la ora 20.00, in studiourile on.set, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre cele mai recente evenimente din politica naționala, dar și locala, și despre…

- Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, a primit un aviz favorabil, luni, in audierile din comisiile de specialitate. Este primul ministru din Cabinerul Orban II care primeste aviz pozitiv. PSD s-a abtinut, la vot, dar ministrul a primit vot favorabil din partea Pro Romania. Ministerul Apararii si Ministerul…

- Brexitul asteptat indelung de unii politicieni britanici devine oficial astazi, dupa 47 de ani de prezenta in cadrul blocului comunitar. In timp ce britanicii pro-Brexit se pregatesc sa sarbatoreasca in Piata Parlamentului, liderii UE deplang momentul. Steagul Marii Britanii a fost coborat de pe cladirea…

- Social-democratii timiseni au avut joi o intalnire la care a participat si fostul lider al filialei judetene Sorin Grindeanu, exclus din PSD in 2017. Presedintele interimar al PSD Timis, deputatul Alfred Simonis, a declarat, pentru AGERPRES, ca social-democratii timiseni si-au exprimat…

- Alfred Simonis a precizat ca Sorin Grindeanu doar a luat act de propunere. "Pe Sorin Grindeanu l-am invitat eu la o discutie de final de an cu colegii din Timis. A fost bucuros ca l-am invitat, noi - bucurosi ca a venit. Nu s-a intamplat mare lucru. A fost o discutie in care l-am invitat daca…

- "Pe partea de cheltuieli, este clar ca a trebuit sa aratam o reducere ca procent din PIB, suntem un Guvern responsabil, care trebuie sa repare ceea ce s-a stricat in ultimii 3 ani de zile, promisiunea noastra fata de Comisia Europeana este ca vom reveni la un deficit sub 3% din PIB in 2022. In discutiile…

- Liderul USR București, Claudiu Nasui, a cerut, miercuri, Guvernului Orban sa opreasca de urgența politica economiei bazata pe consum pentru a putea inchide bugetul pe 2020. Nasui a subliniat ca aceasta politica aparține „guvernarii ticaloase PSD”, iar repercursiunile acesteia se vor simți in timp…

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a transmis ca, anul acesta, Facultatea de Silvicultura a derulat proiectul „Dezvoltarea politicii forestiere din Romania”. Proiectul s-a concretizat in elaborarea unui document cu titlul „Viziune și principii de dezvoltare a politicii forestiere 2020-2030”.…