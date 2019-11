Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Teleorman, Danut Cristescu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca Marian Oprisan trebuie sa faca un pas in spate pentru ca a avut rezultate ”extrem de slabe”, conform Agerpres. Cristescu a spus ca ”trebuie organizat un congres” in PSD, ”nu sa fugim dupa…

- Baronul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a facut-o pe primarul Capitalei Gabriela Firea sa planga in cadrul sedintei CEx a social-democratilor. Potrivit Digi24, Oprisan i s-ar fi adresat Gabrielei Firea cu „manevrista securista”.

- Ședința CEX a PSD a inceput ”sa produca” și primele demisii! Gabriel Zetea, Marian Oprișan și Roxana Manzatu, toți vicepreședinți ai partidului, au anunțat ca demisioneaza din aceste poziții. Cei 3 sunt și șefii organizaților din Maramureș, Vrancea și Brașov, acolo unde au pierdut alegerile prezidențiale…

- Peste 20 de presedinti de organizatii PSD sunt prezenti luni seara la intalnirea informala convocata de liderul PSD Buzau, Marcel Ciolacu, presedinte al Camerei Deputatilor, au declarat, pentru AGERPRES, surse politice. Intalnirea are loc la doar o zi dupa ce presedintele PSD, Viorica Dancila, a pierdut…

- Primarii se tem ca liberalii vor sa inchida acest program considerat „o gura de oxigen pentru comunitați” Președintele Consiliului Județean, Marian Oprișan someaza public Guvernul Orban sa plateasca facturile aferente PNDL pentru județul Vrancea. Șeful administrației județene arata, intr-un comunicat…

- Prezidențiale 2019 – primul tur. Alegerile in care nu a pierdut nimeni in Politic / on 12/11/2019 at 12:59 / In pofida celor care aveau așteptari exagerate sau care aruncau pe piața procente inventate ca strategie de campanie, primul tur al alegerilor prezidențiale nu a adus surprize evidente și…

- Dupa ce a terminat cu treburile de la partid, din București, baronul de Vrancea s-a dus glonț la sediul SRI din județul pe care îl pastorește. Nu se știe scopul vizitei, și nici daca a venit de buna voie sau chemat.

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, nu are sume restante la serviciile de taxe și impozite ale primariilor Focșani, Vinatori și Bolotești, așa cum fals și cu un tupeu nerușinat a susținut penelistul Ion Ștefan, cunoscut mai nou și sub numele de „deputatul grinda”. De asemenea,…