- In ciuda creșterii recente a popularitații a ceea ce numim fasting, postul negru este o practica care dateaza de secole și joaca un rol central in multe culturi și religii, mai cu seama in cea ortodoxa.

- Pacienții, dar și furnizorii de servicii medicale și angajatorii se plang ca atat strada cat și trotuarele sunt inaccesibile și sunt nevoiți sa faca slalom printre gropi pentru a ajunge sa-și rezolve problemele care nu pot fi amanate. Numeroși pacienți, furnizori de servicii medicale și angajatori…

- Pe 14 noiembrie este marcata Ziua Mondiala de profilaxie și combatere a Diabetului Zaharat. Potrivit Ministerului Sanatații din Republica Moldova, pacienții din țara noastra care sufera de acesta afecțiune, se bucura de anumite beneficii din partea statului.

- Sarea iodata a fost introdusa in alimentație la inceputul anilor 1900, pentru a combate deficitul de iod al populației de la acea vreme și pentru a evita bolile tiroidiene din cauza acestui deficit.

- Multe persoane consuma ceaiuri zilnic, mai ales din dorința de a duce un stil de viața sanatos. Știai de ce e bine sa bei ceai de hibiscus? Ce beneficii și contraindicații are. Tot ce trebuie sa știi inainte de a incepe sa consumi și tu. Care este modul de preparare.

- Aloe Vera este folosita de mai mulți ani atunci cand vine vorba de medicina, mancare, religie și cultura. Cu toate astea, tu știai ce beneficii are ceaiul facut din aceasta planta? De ce il recomanda medicii și ce se intampla daca il consumi in fiecare zi. Ce contraindicații are.

- Romania a inregistrat primele temperaturi negative din acest sezon, in 3 puncte. La Miercurea Ciuc au fost -2,5 grade Celsius Romania a inregistrat duminica primele temperaturi negative din acest sezon, in 3 puncte meteo. La Miercurea Ciuc mercurul din termometre a coborat pana la minus 2,5 grade Celsius.…

- Copiii au aproape 60% șanse de a face astm daca tații lor au fost expuși la fumul de tutun in copilarie, potrivit unui nou studiu. Daca tații au fost expuși la fum și au și fumat, riscul depașește 70%.