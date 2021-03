Criminalul de la Onești, acuzat oficial de omor calificat: Procurorii cer arestarea preventivă Gheorghe Moroșan, criminalul care a ucis doi muncitori care renovau apartamentul din care acesta a fost evacuat, a fost acuzat oficial de omor calificat de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bacau. Filmul crimei de la Onești Potrivit actului de inculpare, autorul si sotia acestuia au fost anuntati, pe 1 martie, de o persoana ca in fostul lor apartament se efectueaza lucrari de renovare. Potrivit procurorilor, cei doi soti au plecat de la domiciliul lor, din localitatea Bogdanesti, cu intentia de a se razbuna si de a atrage atentia asupra cauzei lor vizand situatia juridica a acestui… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

