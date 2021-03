Stiri pe aceeasi tema

- O noua filmare aparuta in spatiul public de la interventia la incendiul produs, marti, intr-un apartament din Constanta si in urma caruia o femeie a murit aruncandu-se de la etajul sase, arata cum victima a fost mutata de la locul unde a cazut, ridicata fara targa si apoi au inceput manevrele de…

- Sergiu Florea si Carmen Bejan, doi studenți la medicina, au primit o condamnare definitiva de 20 de ani de inchisoare dupa ce in 2009 au macelarit un barbat in Timișoara. Criminalii de la Medicina. Detalii despre cazul care a șocat Romania in 2009 „De ce ai facut recurs? Te simți nevinovata”, o intrebau…

- Albert Florian Balint, fiul lui Vasile Balint zis Sile Camataru a fost adus in țara de poliție, potrivit unor surse judiciare. In ianuarie anul trecut, judecatorii Diana Mihaela Cotoi si Romeo Iulian Petcan de la Tribunalul Olt l-au eliberat din arest dupa ce a fost prins cu permisul suspendat la volanul…

- Angajații primariei au gasit gropi, fisuri, tasari, borduri degradate pe toate cele peste 1.300 de strazi din Timișoara. Primarul Dominic Fritz spune ca s-a facut o prioritizare și ca SDM va lucra pana in luna aprilie la plombari.

- Ancheta polițiștilor continua in cazul tanarului injunghiat vineri in zona Garii de Nord din Timișoara. Oamenii legii nu au reușit sa dea inca de urma agresorului și fac cercetari pentru prinderea acestuia. Victima avea 26 de ani și a murit la puțin timp dupa atac.

- Un barbat de 26 de ani, un om al strazii fara adapost, a fost injunghiat vineri seara, cu un cutit, in apropierea Garii de Nord din Timisoara. Tanarul a pierdut mult sange in urma atacului, astfel ca a decedat in ambulanta care a sosit pentru a-i acorda primul ajutor, potrivit Opinia Timișoarei.ro .…

- Incepand de astazi, cladirea ce adapostea cabinetele Policlinicii CF din Timișoara, de pe str. Garii nr. 1, unitate externa a Spitalului Clinic CF Timișoara, devine secție clinica suport COVID-19. Unitatea sanitara dispune acum de 60 de paturi, mai bine de jumatate dintre acestea fiind dotate cu concentratoare…

- Doua televizoare așezate pe o masa au fost abandonate intr-o parcare de pe DN 76, din localitatea Valișoara. Angajații de la DRDP Timișoara au gasit obiectele abandonate in parcarea publica. In plus, intre cele doua televizoare s-a mai gasit și un pantof. „Parcare… modernizata pe DN 76, la…