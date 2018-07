Un alt paznic a murit la fabrica de ciment in care au fost gasite cadavrele a doi barbati infasurate in folii de plastic . Barbatul, tot gardian, a fost gasit mort in luna septembrie 2017. Foto: rtv.net Potrivit rtv.net, un barbat care disparuse de o luna a fost gasit in cele din urma, mort, chiar in curtea firmei la care lucra. El a fost cautat de politisti cu caini exact in locul in care avea sa fie gasit mort o luna mai tarziu. Politia Capitalei anunta la vremea respectiva ca e vorba despre o crima. Firma despre care se vorbeste este aceeasi, in care, in aceasta dimineata s-a facut descoperirea…