- Noi detalii ies la iveala in cazul tragediei petrecute in noaptea de sambata spre duminica, in Alba Iulia, unde un copil de un un an și un barbat de 27 de ani au fost gasiți spanzurați. Din primele date, reiese ca micuțul era chiar fiul barbatului.

