Crima din Giulești, cu premeditare. MOTIVUL pentru care nepotul și-a ars mătușa de vie - Primele concluzii ale anchetatorilor Barbatul planuia sa dea buzna peste femeie in apartamentul din Giulești și sa ii dea foc, arata datele din dosar. Venise pregatit cu un bidon de cinci litri, plin ochi cu benzina pe care o cumparase cu cateva ore inainte. In schimb, s-a intalnit cu femeia in varsta de 54 de ani in scara blocului, unde, plin de manie, și-a urmat planul diabolic. Asta in ciuda faptului ca de fața erau o vecina și femeia de serviciu a blocului. Vecina a fugit, insa cea din urma a incercat sa o salveze.Decis sa nege orice fapta, barbatul de 33 de ani s-a imbracat cu o alta pereche de pantaloni peste cei arși, ca sa… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

