Crevedia Explosion/Those responsible for Crevedia tragedy to be identified so to be made accountable

Stiri pe aceeasi tema

- Crevedia Explosion/PM Ciolacu expected at crisis cell at Home Affairs venuePrime Minister Marcel Ciolacu will go to the crisis cell of the Ministry Internal Affairs following the explosions that took place on Saturday evening at the LPG station in Crevedia, Dambovita County, north of Bucharest.…

- Crevedia Explosion/ Zero priority is to offer those affected all necessary support (president Iohannis)President Klaus Iohannis stated, on Saturday night, in the context of the tragedy caused by the explosions in Crevedia, Dambovita County, north of Bucharest that the zero priority is, at this moment,…

- "Astazi (duminica - n.r.), de Ziua Ministerului Afacerilor Interne, doresc sa le multumesc angajatilor acestei institutii pentru tot ceea ce fac in scopul asigurarii sigurantei cetatenilor si sa le urez succes in misiunile viitoare! In acelasi timp, ii asigur pe cetateni ca ne vom face datoria cu si…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a transmis un mesaj de condoleante, in urma incidentului produs pe Aeroportul din Chisinau, unde si-au pierdut viata doua persoane.“Am aflat cu regret de tragicul incident din Aeroportul International Chisinau, incident in urma caruia si-au pierdut viata…

- Doi angajați ai aeroportului Aeroportului Internațional Chișinau au impușcați mortal vineri de un pasager, cetațean strain. Incidentul a avut loc dupa ce acestuia nu i-a fost permisa intrarea pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit primelor informații, atacatorul ar fi reușite sa ia pistolul unui…

- Eugen Tomac: PE a dus un omagiu tuturor victimelor regimului criminal stalinist deportate din teritoriile anexate la URSS dupa Pactul Ribbentrop-MolotovEuroparlamentarul și președintele PMP Eugen Tomac spune, intr-o postare pe Facebook, cp Parlamentul European a adus miercuri un omagiu tuturor victimelor…

- Guvernul Romaniei va fi condus de un premier interimar, in perioada dintre demisia lui Nicolae Ciuca și numirea ca premier al lui Marcel Ciolacu. Surse politice afirma ca prim-ministru interimar va fi Lucian Bode, cel care a fost ministru de Interne in guvernul condus de premierul Ciuca. Alte surse…

- Anna Shay, vedeta Bling Empire, a murit, a confirmat familia ei. Femeia, in varsta de 62 de ani, a suferit un atac cerebral. Dupa cum a relatat People, apropiații lui Shay au transmis intr-o declarație: „Vrem sa va anunțam ca Anna Shay, o mama iubitoare, bunica, vedeta carismatica și cea mai stralucitoare…