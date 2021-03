Stiri pe aceeasi tema

- Drula a fist intrebat, joi seara, la Digi 24, despre cresterea pretului pentru calatoriile cu metroul si a afirmat: ”Este o optiune. Nu am avut aceasta discutie. Astept sa se instaleze noua conducere. Dar de 5-6 ani nu a mai crescut tariful. Pe partea de venituri – se poate umbla si acolo, daca facem…

- Scumpirea calatoriei cu metroul in acest an este o optiune pentru diminuarea pierderilor Metrorex, mai ales ca tariful nu a mai fost majorat de cațiva ani, a declarat, joi, 4 martie, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, la Digi24 . Referindu-se la scumpirea cartelei de metrou…

- Scumpirea calatoriei cu metroul in acest an este o optiune pentru diminuarea pierderilor Metrorex, mai ales ca tariful nu a mai fost majorat de 5-6 ani, a declarat, joi, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula. "Este o optiune (scumpirea cartelei de metrou anul acesta, n.r.), nu…

- CFR Marfa are un nou director general, Mihai Frasinoiu, un profesionist in domeniul feroviar, si impreuna cu o echipa de profesionisti vrem sa scoatem la liman aceasta companie, a declarat, vineri, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, dupa dezbaterile pe bugetul MTI din comisiile…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, continua atacurile la adresa Metrorex. "Unul dintre motivele pentru care am fost nemultumit de managementul Companiei Aeroporturi Bucuresti a fost ca intr-un an cu pierderi foarte mari nu s-au ajustat cheltuielile pe partea de personal si aceeasi situatie…

- Catalin Drula, ministrul Transporturilor, anunta ca a trimis Corpul de Control la Metrorex, pentru a a investiga renegocierea contractului colectiv de munca din septembrie 2020, care a dus la o crestere a salariilor cu 18%, iar compania a cerut o subventie de la bugetul de stat de peste un miliard de…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, promite, de Ziua Unirii Principatelor, faptul ca va prioritiza investițiile in infrastructura din zona Moldovei, dar și in restul țarii. Citește și: Medicul Virgil Musta: Vaccinul anti-Covid are o singura contraindicație categorica 24 IANUARIE.…

- Planul National de Rezilienta si de Redresare este o oportunitate sa investim pana in 2026 in reabilitarea si reinnoirea caii ferate, astfel incat sa eliminam cele in jur de 500 de restrictii de viteza, iar pentru urmatorul deceniu sa ne gandim la trenuri de mare viteza, a declarat, vineri, ministrul…