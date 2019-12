Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul care luni seara a jefuit o farmacie din centrul Sucevei a fost internat la Spitalul de Psihiatrie Grajduri din judetul Iasi. Masura a fost dispusa marti seara de magistratii Judecatoriei Suceava. Anchetatorii au solicitat efectuarea unei expertize care sa stabileasca daca suspectul avea sau…

- Ianis Mahu, 7 ani, dosar inchis. Asta au anuntat ieri inspectorii de la DSP Iasi. In urma anchetei s-a ajuns la concluzia ca singura vina a celor care au fost personaje in aceasta drama este incalcarea unui ordin ministerial. Este vorba despre OMS 1706/2006 privind coducerea si organizarea Compatimentului…

- Cine a decis transferul Reluand firul zilei de 27 noiembrie, in jurul orei 14, dupa un apel la 112 facut de familie, baietelul a fost transportat de o ambulanta cu asistent la Spitalul de Urgente Pascani. Starea copilului era grava, a fost adus intubat. Prima intrebare care deocamdata ramane fara raspuns:…

- Numarul elevilor din ciclul primar care au abandonat scoala in anul scolar trecut s-a triplat fata de anul scolar 2017-2018. Astfel, de la 28 de elevi din clasele I-IV care au abandonat scoala in anul 2017-2018, s-a ajuns la 82 de elevi in anul scolar trecut. O crestere semnificativa a elevilor aflati…

- In cadrul sedintei de Consiliu Local al Municipiului Constanta, cuantumurile burselor elevilor din invatamantul de stat au crescut pentru 3 dintre categoriile de burse, ca urmare a unui amendament depus de primarul Constantei, in urma discutiile purtate cu Consiliul Judetean al Elevilor si cu reprezentantii…

- Noul guvern instaurat vrea sa taie alocațiile copiilor care nu merg la școala. Elevii care nu pot motiva absențele vor primi mai puțini bani de la guvern. Masura ar urma sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2020. Potrivit guvernanților, aceasta decizie se dorește ca o soluție pentru combaterea abandonului…

- Un profesor din Guatemala a facut un gest extraordinar de frumos pentru elevii sai. Acesta a strans bani și i-a dus pe cei 26 de copii la cinema pentru prima oara la cinematograf, potrivit sdpnoticias.com. Edwin Linares este un profesor din orașul Chiquimula, Guatemala. Acesta a vrut sa le faca o surpriza…

- Școala nr. 11 deruleaza, pe parcursul a doi ani, un proiect european care are ca tema managementul resurselor și instrumentelor digitale in randul elevilor și al cadrelor didactice. Sunt vizate dezvoltarea competențelor specifice ale elevilor și profesorilor beneficiari, exploatarea potențialului educațional…