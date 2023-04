Stiri pe aceeasi tema

- Costurile totale inregistrate de transportatorii rutieri pentru ca Romania a ramas in afara spatiului Schengen se ridica la 2,41 miliarde de euro, inregistrandu-se o penalitate de 25-30% din timpul pierdut, a declarat, luni, Radu Dinescu, secretarul general al Uniunii Nationale a Transportatorilor Rutieri…

- Romania va primi inca un ajutor din partea Comisiei Europene pentru compensarea pierderilor suferite de fermierii afectati de importurile de cereale din Ucraina printr-un nou mecanism de sprijin, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea.

- In data de 24 martie, s-au desfașurat la București lucrarile intalnirii Hub-ului Asistenților șefi ai OMS Europa și punctelor focale pentru asistenți și moașe din regiunea Europeana a OMS, organizata de Organizația Mondiala a Sanatații – Biroul Regional pentru Europa in colaborare cu Ordinul Asistenților…

- Asociatia Producatorilor de Medicamente Generice din Romania a anunțat ca Ministerul Sanatatii a decis, in urma unor consultari cu producatorii de medicamente generice, luarea unor masuri importante care vin in sprijinul pacientilor. Prima dintre ele se refera la alinierea taxei clawback pentru medicamentele…

- Ileana Laceanu a trait clipe de coșmar din cauza cutremurelor din Gorj, care au creat un adevarat haos in Romania. Cantareața de muzica populara a fost ingrozita de ce se intampla in jurul ei, astfel ca a luat decizia sa plece din bloc și sa se mute la țara, in siguranța.

- 2.799 de cazuri de coronavirus au fost inregistrate in Romania in saptamana 30 ianuarie-5 februarie, potrivit datelor transmise de Ministerul Sanatații luni, 6 februarie. Numarul este in creștere fața de saptamana trecuta.800 dintre cazurile noi din ultima saptamana sunt ale unor pacienți reinfectați,…

- Veste proasta pentru romani! Autoritatea Europeana pentru Siguranța Alimentara a anunțat ca ouale se vor scumpi considerabil in Romania din cauza gripei aviare. Alimentele de baza continua sa se scumpeasca! Autoritatea Europeana pentru Siguranța Alimentara a anunțat ca ouale urmeaza sa se scumpeasca…