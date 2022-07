Cresc incasarile din parcarile administrate de Primaria Iasi Situația veniturilor realizate de Serviciul Administrare Parcari din cadrul Direcției Exploatare Patrimoniu a Primariei Municipiului Iași au cunoscut o creștere in primul semestru al acestui an fața de aceeași perioada a anului trecut. Astfel, veniturile totale incasate in prima jumatate a acestui an au fost de 6.513.380,26 lei, fața de 5.949.372,51 lei. Din aceste sume, cele mai importante venituri provin din contractele pentru parcarile de reședința (3.893.400,64 lei in acest an fața de 3.346.394 lei anul trecut), abonamentele și tarifele pe ora in parcarile publice cu plata, plațile prin card,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

