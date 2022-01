Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) anunța ca au fost postate in dezbatere publica doua proiecte de acte normative ce instituie o serie de masuri de susținere financiara a legumicultorilor, pentru anul 2022. ​Astfel, pe site-ul MADR, au fost publicate: – Hotararea pentru aprobarea programului…

- Crama Ceptura, deținuta de Purcari Wineries, a cumparat in totalitate Vinoteca Gherasim Constantinescu din comuna Merei. Noua achiziție va fi integrata in activitatea operaționala a Cramei Ceptura, situata in apropiere. ,,Achiziția Vinotecii Gherasim Constantinescu va asigura Crama Ceptura cu struguri…

- Romancierul Wilbur Smith, unul dintre cei mai bine vanduți autori la nivel internațional, a murit in locuința sa din Cape Town, Africa de Sud, sambata dupa-amiaza, a anunțat editorul sau, potrivit AFP, citata de Agerpres . „Autorul de bestselleruri la nivel mondial Wilbur Smith a murit pe neasteptate…

- Urmarire in mare viteza pe o autostrada in apropiere de Viena, unde un roman care conducea un BMW Seria 5 le-a dat mari batai de cap polițiștilor. Cand l-au prins, aceștia au descoperit ca barbatul comisese foarte multe infracțiuni, scrie cel mai mare cotidian gratuit austriac, Heute . La scurt timp…

- Miercuri, 3 noiembrie 2021, ora 18:00, Alianța Franceza din Suceava continua seria activitatilor derulate in cadrul proiectului “Les apres-midi francophones – la Francophonie dans la communaute”, cu intalnirea online « La mimo-gestuelle et la frequentabilite au coeur des interactions communicatives…

- La Albesti, s-a disputat partida dintre echipele Gloria Albești și FCV Farul Constanța II, din cadrul etapei a 9-a (ultima a turului) a Ligii a III-a la fotbal, Seria a III-a. Intalnirea s-a incheiat la egalitate, scor 1-1 (1-1).Farul II a deschis scorul in min. 7, grație lui Ionuț Cojocaru (finalizare…