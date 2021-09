Peste 6.000 de voluntari înscriși în campania de ecologizare „Let’s Do It, România!”

Peste 6.000 de voluntari din județul Gorj s-au înscris pentru acțiunea „Let’s Do It, România!”, acțiune ce v-a avea loc sâmbătă, 18 septembrie. Asociația „Let’s Do It, România!”, împreună cu Serviciul Județean de… [citeste mai departe]