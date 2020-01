Stiri pe aceeasi tema

- Peste jumatate dintre angajați spera ca vor avea un trai mai bun atunci cand se vor retrage din activitate, arata un studiu. Cele mai mari așteptari sunt legate de pensiile private, nu și de pensia de la stat. Cu toate acestea, puțini salariați reușesc sa faca economii.

- O contributie de 6% la Pilonul 2 de pensii va fi insuficienta, avand in vedere deficitul substantial al fondului pensiilor publice, astfel incat cei care ies pe viitor la pensie sa ajunga la momentul pensionarii la un impact neutru intre venituri si pensie, a declarat miercuri pentru AGERPRES presedintele…

- Intentia romanilor de a economisi "este pe o panta descendenta" Foto: Agerpres. Intentia românilor de a economisi este pe o panta descendenta, cu toate ca veniturile lor au crescut - releva un sondaj recent realizat în mediul urban printre persoane cu venituri de peste 2.500 de lei.…

- Anul 2020 nu are cum sa furnizeze o solutie pentru majorarea contributiei virate catre Pilonul II de pensii, este de parere Radu Craciun, presedinte al Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR).

- Cați bani au strans romanii la Pilonul II de pensii private. In 2019, randamentul investitional mediu a atins un nivel record Circa 2,1 milioane de participanti la Pilonul II de pensii private, adica 30% din total, detin in acest moment peste 10.000 lei in conturile personale din fondurile de pensii,…

- Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) organizeaza, joi, o conferinta de presa pentru prezentarea raportului la zi despre rezultatele fondurilor de pensii administrate privat si despre prioritatile organizatiei potrivit Agerpres. Raportul urmeaza sa fie prezentat de presedintele…

