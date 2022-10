Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de o treime dintre romani se aflau anul trecut in pericol de saracie si excluziune sociala, arata datele Eurostat. Procentul este cel mai mare din Uniunea Europeana, in topul biroului european de statistica urmand Bulgaria (32%), Grecia si Spania (28%). Romania a ramas si anul pe primul loc…

- Cea mai ridicata pondere a populatiei supusa riscului de saracie si excluziune sociala in Uniunea Europeana se inregistra anul trecut in Romania, cu un procentaj de 34%. Potrivit datelor publicate astazi de Eurostat, țara noastra este urmata de Bulgaria, Grecia si Spania. In 2021, erau in Uniunea Europeana…

- Cea mai ridicata pondere a populatiei supusa riscului de saracie si excluziune sociala in Uniunea Europeana se inregistra anul trecut in: Romania (34%), Bulgaria (32%), Grecia si Spania (ambele cu 28%), arata datele prezentate, joi, de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Cea mai scazuta pondere…

- Cea mai ridicata pondere a populatiei supusa riscului de saracie si excluziune sociala in Uniunea Europeana se inregistra anul trecut in: Romania (34%), Bulgaria (32%), Grecia si Spania (ambele cu 28%), arata datele prezentate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In contrast, cea mai…

- Cea mai ridicata pondere a populatiei supusa riscului de saracie si excluziune sociala in Uniunea Europeana se inregistra anul trecut in: Romania (34%), Bulgaria (32%), Grecia si Spania (ambele cu 28%), arata datele prezentate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

- Romania are in acest an o producție mai mica de porumb, din cauza secetei, insa ea este suficienta pentru a acoperi necesarul intern, existand disponibilitați pentru export chiar daca cantitațile vor fi mai mici, a declarat ministrul Agriculturii, Petre Daea, la Ziua Porumbului. “Cel mai afectat de…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro s-a situat la 8,6% in luna iunie, in crestere de la 8,1% in luna mai, in timp ce in Uniunea Europeana a urcat de la 8,8% la 9,6%, tarile membre cu cele mai ridicate rate ale inflatiei fiind Estonia, Lituania, Letonia, Bulgaria, Polonia si Romania, arata datele publicate…

- Gigantul american de biotehnologie Moderna a anunțat o investiție record in Spania, de peste 500 de milioane euro. Nu știu daca Romania a fost in carți pentru investiția anunțata de Moderna, insa ma mint frumos ca da, a fost.