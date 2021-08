Stiri pe aceeasi tema

Un copil in varsta de 4 ani a decedat, in urma unui accident de mașina, in localitatea Cornereva, județul Caraș Severin. In mașina se mai aflau inca trei copii, toții ai tinerei de 27 de ani care se afla la volan. Femeia nu avea permis de conducere și s-a rasturant

- Este aglomerație mare in aceasta perioada in vamile din vestul țarii. Mii de romani care lucreaza in strainatate vin acasa in concediu. De cealalta parte a graniței, sunt cei care fie pleaca in vacanța in Europa, fie se intorc, la munca, in țarile de adopție.

Astazi, vremea va deveni foarte calda in aproape intreg arealul, iar disconfortul termic va fi in creștere. Cerul va fi variabil. La...

In noaptea de marti spre miercuri, in jurul orei 3.35, a avut loc un accident rutier grav pe D.N.79, in afara localitații...

Polițiștii Biroului pentru Siguranța Școlara au fost sesizați verbal de catre un minor in varsta de 16 ani, elev al unei unitați de invațamant din municipiul Hunedoara cu privire la faptul ca ar fi fost agresat fizic de catre un profesor al școlii respective.

Un incident cel puțin ciudat a avut loc in Anina, unde un intrus spart cu un topor geamul termopan de la intrarea intr-o gradinița, a...

Noaptea trecuta forțe impresionante au fost mobilizate pentru gasirea a doi copii, frate și sora, unul de cinci și altul de șase ani, care au plecat de acasa, dintr-o localitate din județul Caraș-Severin, și nu s-au mai intors.

Mai intai, salvatorii au fost chemați sa intervina la un accident rutier, in care au fost implicate doua autoturisme in care se aflau trei persoane, pe DN 58, la intrarea in municipiul Caransebeș. La fața locului au fost deplasare trei echipaje ...