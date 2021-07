Stiri pe aceeasi tema

- Cetațenii din Republica Moldova au format cozi inainte de deschiderea secției de votare și la Veneția, Italia. Potrivit Silviei Zaharia, reprezentanta activa a diasporei din aceasta țara, zeci de moldoveni au format cozi incepind cu ora 05:30 la secția de vot din Veneția. Potrivit lui Alexandru Marcinschi,…

- Duminica, 11 iulie 2021, vor avea loc in Republica Moldova alegeri parlamentare anticipate. Pentru ca cetațenii Republicii Moldova care se afla peste hotare sa iși poata exercita dreptul de vot la acest scrutin, au fost deschise 150 de secții de votare in afara Republicii Moldova, dintre care 12 pe…

- Cetațenii moldoveni cu drept de vot, aflați peste hotare, vor putea vota la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie chiar daca au pașaportul cetațeanului Republicii Moldova cu termenul de valabilitate expirat.

- Vreme deosebit de calda in vestul țarii in urmatoarele zile, specialiștii in meteorologie anunțand cod galben și portocaliu de canicula. Incepand de miercuri, Timișul este sub cod portocaliu de canicula, astfel ca autoritațile au transmis recomandari pentru populație.

- Zeci de oameni au venit de dimineata la Palatul Republicii sa prinda rand la maratonul de vaccinare anti-COVID-19 organizat de Primaria Chisinau. La fel ca in prima zi, majoritatea voia sa se imunizeze cu Pfizer, dar cele 250 de doze disponibile s-au epuizat in cateva ore.

- A fost pericol de incendiu in aceasta dimineața, in Secția de Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgența Pitești. In jurul orei 4:30, intr-unul din saloanele in care sunt tratați pacienți diagnosticați cu noul coronavirus a fost semnalat miros de fum. Cadrele medicale au acționat imediat.…

- Fabrica de mobila Dalin de la Reghin s-a facut scrum noaptea trecuta, in urma unui incendiu de proporții. Nu mai puțin de 300 de oameni au ramas fara locuri de munca, in prag de sarbatori. Peste 60 de pompieri militari și civili au intervenit noaptea trecuta la un incendiu de proporții care a cuprins…