- Statele membre ale Uniunii Europene vor trebui sa stabileasca o pozitie comuna asupra cererilor de intrare formulate de cetatenii rusi care fug din tara lor din cauza razboiului din Ucraina, a indicat joi, 22 septembrie, Comisia Europeana, in timp ce Moscova a calificat drept exagerate relatarile despre…

- Uniunea Europeana va trebui sa stabileasca o pozitie comuna asupra cererilor de intrare formulate de rusii care fug din tara dupa decretul de mobilizare parțiala semnat de Vladimir Putin. Cererile trebuie evaluate de la caz la caz, tinand cont de drepturile fundamentale si de legislatia privind procedurile…

- Kremlinul neaga informațiile conform carora barbații ruși au luat cu asalt punctele de trecere a frontierelor și aeroporturile, dupa ce președintele Vladimir Putin a declarat o mobilizare ”parțiala”, susținand ca sunt ”foarte exagerate”, transmite Reuters.Președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat…

- Numarul cetațenilor ruși care au intrat miercuri in Finlanda, dupa anunțul lui Putin privind mobilizarea parțiala in Rusia, a fost de peste 4.800, in creștere cu aproape 1.700 de persoane fața de saptamana trecuta, potrivit Garzii de Frontiera finlandeze, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters.…

- Papa Francisc a declarat miercuri ca Dumnezeu nu indruma religiile spre razboi, o critica implicita la adresa patriarhului ortodox rus Kirill, care susține invazia Ucrainei și a boicotat o conferința a liderilor religioși, relateaza Reuters . In a doua sa zi in Kazahstan, Francisc s-a adresat celui…

- USR, Forta Dreptei si PMP ii cer premierului Nicolae Ciuca sa refuze acordarea de vize turistice pentru cetatenii Federatiei Ruse si sa promoveze interdictia la nivelul Uniunii Europene. Presedintele USR, Catalin Drula , impreuna cu presedintele partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban, si presedintele…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca "extinderea istorica a NATO la portile Rusiei, in Suedia si Finlanda, va primi un raspuns pe masura". Putin a avertizat Alianta sa nu desfasoare trupe și infrastructura militara in cele 2 state Nordice.

- Ulterior, rubla a fost cotata la 54,2 unitati pentru un dolar, inca aproape de maximele ultimelor sapte ani. Cresterea puternica a rublei din ultimele luni este citata de Kremlin drept ”o dovada” ca sanctiunile occidentale nu functioneaza. ”Ideea era clara: zdrobiti economia rusa in mod violent. Nu…