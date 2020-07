Covoraşele şi dezinfectantul au crescut cheltuielile administrative la asociaţii Costurile covoraselor, clorului, solutiilor de dezinfectat si ale altor materiale folosite la blocuri in perioada pandemiei de COVID se resimt acum in facturile craiovenilor. Cheltuielile administrative au crescut si cu 10% la unele asociatii de proprietari. In cazul altora, s-au dublat cheltuielile administrative, comparativ cu lunile anterioare. Toate vor fi platite acum de catre locatari. Unii dintre ei au cerut insistent sa se foloseasca cat mai multe solutii dezinfectante in blocul lor, iar acum suporta costurile. Covorasele cu dezinfectant au crescut cheltuielile administrative in blocuri/foto:… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

