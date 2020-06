COVID-ul a împiedicat deschiderea podului suspendat Ultimele finisaje la modernizarea podului suspendat din Parcul „Romanescu“, dar si inaugurarea acestuia au fost impiedicate de starea de pandemie, spun autoritatile locale. Acestea au promis deschiderea podului la finele anului trecut. Apoi au amanat inaugurarea pentru primavara acestui an. S-a ajuns in vara si finisajele reabilitarii tot nu s-au incheiat. Lucrarile de reabilitare la podul suspendat din Parcul „Romanescu“ aveau drept termen final luna noiembrie a anului trecut. Numai ca timpul s-a scurs si, la sfarsitul anului trecut, lucrarile tot nu erau incheiate. Intrebate la acel moment,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

