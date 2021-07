Covid – 19: Zero decese dar record de noi îmbolnăviri în ultima lună și jumătate Romania inregistreaza cele mai multe cazuri noi COVID-19 din 12 iunie incoace: 126 din aproape 26.000 de teste. Nu este anunțat niciun deces in ultimele 24 de ore. Pana astazi, 24 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.082.183 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.047.199 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 126 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distinct de cazurile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

