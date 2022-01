Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatoru campaniei de vaccinare anti-Covid-19 a transmis, ieri, un mesaj de conștientizare pentru cetațeni, la implinirea unui an de la debutul campaniei de vaccinare, eveniment care a contribuit la salvarea a milioane de vieți. Potrivit medicului, cu implicarea cat mai multor oameni, pandemia și…

- Acum un an, Romania primea primele doze de vaccin impotriva Covid. Era anuntul mult-asteptat, dupa o perioada in care in lupta cu virusul, medicii aveau prea putine arme. Ce a urmat insa, este greu de explicat.

- Aceleași recomandari le-au fost facute tuturor miniștrilor Sanatații din statele Uniunii Europene care au participat ieri la o reuniune pe tema masurilor in vederea detectarii si a controlului raspandirii noii variante a SARS-CoV-2 si achizitionarea, prin procedura comuna la nivelul UE, a terapiilor…

- Potrivit CNCAV, de la inceputul campaniei de vaccinare anti-COVID, din 27 decembrie 2020, au fost administrate 14.721.122 de doze de vaccin pentru 7.702.846 de persoane, dintre care 7.347.539 au primit schema completa si 1.473.241 s-au imunizat cu doza a treia.In ultimele 24 de ore au fost inregistrate…

- Colonelul Valeriu Gheorghita a fost numit coordonator al campaniei de vaccinare in urma cu un an Numirea a fost facuta de catre Klaus Iohannis, Presedintele Romaniei Campania de vaccinare a debutat in luna decembrie 2020 Pe 17 noiembrie 2020, lt. col. medic asistent universitar dr. Valeriu Gheorghita…

- Cum descarci aplicația CHECK DCC, unde se verifica certificatele de vaccinare. Incepand cu data de 22 octombrie 2021, certificatele digitale UE privind COVID-19 pot fi verificate și prin intermediul versiunii web a aplicației Check DCC, dezvoltata de Serviciul de Telecomunicații Speciale. Web Check…

- Potrivit CNCAV, de la inceputul campaniei de vaccinare anti-COVID, din 27 decembrie 2020, au fost administrate 12.129.295 de doze de vaccin, pentru 6.621.326 persoane, dintre care 6.041.920 au primit schema completa si 759.661 s-au imunizat cu doza a treia.In ultimele 24 de ore au fost inregistrate…

- Rata de acoperire vaccinala anti-COVID la nivel national din total populatie – 19,3 milioane de locuitori – este de circa 30%, a informat, marti, presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghita. ‘Acoperirea vaccinala la nivel…