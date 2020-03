Covid-19. Numărul morţilor se apropie de 500. Jumătate dintre pacienţii de la terapie intensivă au sub 60 de ani "Jumatate dintre pacientii care beneficiaza de terapie intensiva au sub 60 de ani", a precizat ministrul francez, care a avertizat ca epidemia afecteaza si "adultii tineri". Oficialul a mai raportat ca aproape 1.600 de pacienti au parasit spitalele si au fost considerati vindecati. Salomon a lansat din nou un apel francezilor sa respecte instructiunile, in special sa nu plece in weekend, pentru ca exista riscul de noi contacte in timpul transportului cu masina sau cu trenul sau in locurile de destinatie. El a avertizat si asupra riscului de a transporta virusul din marile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

