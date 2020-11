Stiri pe aceeasi tema

- Zece angajati ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea", printre care si seful institutiei, au fost confirmati cu COVID-19, capacitatea operationala a respectivei structuri nefiind afectata, au declarat, duminica, reprezentanti ai institutiei, potrivit Agerpres. Potrivit Prefecturii…

- Inspectorul scolar general al municipiului Bucuresti, Ionel Puscas, considera ca, avand in vedere numarul ridicat al infectarilor cu noul coronavirus, "este clar pentru toata lumea" ca incepand de luni va fi votata prelungirea scenariului rosu pentru unitatile didactice din Capitala.

- In ședința de luni a Comitetului pentru Situații de Urgența se va stabili modul de funcționare al școlilor care in prezent funcționeaza in scenariul roșu și daca unitațile de invațamant din Capitala se vor redeschide sau nu. In ședința CNSU de luni se va stabili daca școlile din Capitala raman inchise…

- 18 angajați ai Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Cluj au fost confirmați cu COVID-19. Nu este afectata, insa, capacitatea operativa a pompierilor, potrivit purtatorului de cuvant al instituției, Ciprian Cornea. Reprezentantul ISU Cluj a afirmat astazi ca in 26 octombrie au fost testate…

- Polițiștii bucureșteni au aplicat mii de sancțiuni persoanelor și firmelor care nu respecta masurile anti-Covid 19. Asta in cadrul unei acțiuni care a avut loc in weekend, in zonele aglomerate din București. La acțiune au participat și angajați de la alte instituții ale statului.Potrivit Poliției…

- Serviciul de Ambulanta Bucuresti avertizeaza ca in ultima perioada numarul solicitarilor a crescut exploziv de mult. Multe dintre solicitari vin chiar din partea unor persoane care au simptome specifice coronavirusului. Managerul Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov, Alis Grasu, spune ca, in 25…

- Institutia Prefectului Bistrita-Nasaud a informat, vineri, ca in ultimele 24 de ore au fost confirmate cazuri de COVID-19 in randul a patru sportivi, doi elevi, un angajat al CFR, un angajat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), dar si la cinci angajati ai unor agenti economici.In…

- Pompierii, solicitati pentru o interventie pe lacul SiutghiolPompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta au fost solicitati sa intervina luni dupa amiaza pe lacul Siutghiol din Constanta, unde mai multe persoane au ramas blocate in barca.Conform primelor date,…