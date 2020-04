Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat luni seara, dupa ședința de guvern, ca de astazi romanii pot cere amanarea ratelor la credite. Tot astazi au fost publicate in Monitorul Oficial normele de aplicare a ordonanței pentru suspendarea plații ratelor pana la 9 luni. Citește și Amanarea ratelor…

