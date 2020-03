Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul epidemic a ajuns la 202 morti in Statele Unite ale Americii si se inregistreaza peste 12.000 de cazuri de coronavirus.Autoritatile din Statele Unite au raportat in total 202 decese cauzate de coronavirus si 12.296 de cazuri de infectare, informeaza agentia de presa Reuters. Cele…

- Statele Unite ale Americii au inregistrat marti 100 de decese cauzate de noul coronavirus, potrivit unui bilant stabilit de AFP din surse oficiale, relateaza AFP.Citește și: Traian Basescu, dupa ce Guvernul a decis inchiderea barurilor, restaurantelor și bisericilor: 'Sunt masuri slabe! Numarul…

- Epidemia de coronavirus se extinde in Italia, care a raportat 3.233 de noi cazuri in ultimele 24 de ore. 349 de persoane au murit din cauza COVID-19 in acest interval. In total, 27.980 de persoane au fost infectate in Italia cu noul coronavirus, iar numarul deceselor cauzate de COVID-19 se ridica la 2.158.…

- Autoritațile confirma doua noi cazuri de infecție cu coronavirus. Anunțul a fost facut de ministra Sanatații, Viorica Dumbraveanu, dupa ședința Centrului unic de comanda de gestionare a crizei provocate de virusul COVID-19. Potrivit autoritaților, ambele persoane care au fost diagnosticate…

- Italia a inregistrat 36 de noi deecese cauzate de coronavirus in ultimele 24 de ore, ceea ce face ca bilantul sa ajunga la 233 de morti. Numarul persoanelor infectate in Italia pana acum cu Covid-19 este 5.883, potrivit cifrelor prezentate sambata, informeaza AFP.

- Patru persoane au murit, luni, in statul Washington din Statele Unite, dupa ce au fost infectate cu noul coronavirus Covid-19, au anunțat autoritațile sanitare americane, citate de BBC News, anunța MEDIAFAX.Numarul total al deceselor inregistrate pana luni in Statele Unite din cauza Covid-19…