COVID-19: Cehia a prelungit cu 14 zile starea de urgență și restricțiile Guvernul ceh a reusit sa ajunga duminica la un acord de ultim moment cu guvernatorii regionali pentru a introduce o noua stare de urgenta de 14 zile si pentru a evita astfel o suspendare haotica a masurilor de restrictie pentru combaterea pandemiei de coronavirus, relateaza Reuters.Fara puteri speciale, guvernul minoritar al premierului Andrej Babis nu ar putea sa mentina restrictii precum interdictia de circulatie pe timpul noptii si cea privind adunarile publice, dar si inchiderea unor magazine si servicii. Parlamentarii au respins in aceasta saptamana prelungirea starii de urgenta, programata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

