Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei vrea sa delege urgent catre RATB pe o perioada de cel mult doi ani serviciul de transport public care face legatura intre Bucuresti si localitatile din judetul Ilfov, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti…

- Societatea de Transport Bucuresti (actuala RATB) va opera in judetul Ilfov pe 67 de linii regionale, potrivit studiului realizat de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Transport Public Bucuresti – Ilfov (ADITPBI), care va fi supus aprobarii consilierilor generali in sedinta din 23 august.

- „S-a intocmit documentația necesara solicitarii de fonduri de la Guvern, iar aceasta a fost deja inaintata catre Instituția Prefectului”- Konczei Csaba. Potrivit ultimelor date oficiale, 17 primarii din județ au primit cereri de evaluare a pagubelor produse pe terenurile agricole, de la proprietarii…

- Cei de la Electrica au anuntat noi intreruperi in furnizarea curentului electric. Iata calendarul penelor de curent: Luni-23.07.2018 intre 9-17: Halmeu, Dara, Petea, Atea-partial; Negresti Oas : str Nuferilor-total, str Ion Creanga-partial intre 9-16 : Racova-partial, Gara Resighea-total Marti-24.07.2018…

- Peste 1650 hectare de padure au fost preluate in paza de catre ocoalele silvice, de stat sau private, din Vrancea in ultimele luni de zile. Este vorba despre suprafețele de padure mai mici de 30 hectare pentru care nu erau asigurate serviciile silvice și erau practic la indemana hoților…

- Un copil de un an si o luna din judetul Covasna si un altul in varsta de doi ani din judetul Constanta au murit din cauza rujeolei, numarul total de decese ridicandu-se la 59, anunta Institutul National pentru Sanatate Publica (INSP).

- Potrivit șefului Direcției Agricole Covasna, ing. Konczei Csaba, campania de recoltare din acest an va incepe in cateva zile, in cazul in care condițiile meteorologice vor fi favorabile. Anul acesta agricol nu a fost unul deosebit de propice pentru culturi, insa acest lucru nu este motiv de ingrijorare.…

- Ploile torentiale care au cazut in cursul zilei de sambata au inundat mai multe gospodarii si terenuri agricole din trei comune, potrivit unui bilant provizoriu al Prefecturii Neamt. In comuna Secuieni au fost inundate 50 de hectare de culturi agricole iar 9 kilometri de drumuri comunale au…