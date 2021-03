Covasna: Bărbat reţinut pentru racolare de minori în scopuri sexuale şi pornografie infantilă Un barbat in varsta de 31 de ani din judetul Covasna a fost retinut de politisti pentru 24 de ore, fiind banuit de racolare de minori in scopuri sexuale si pornografie infantila, informeaza Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT). Potrivit sursei citate, in perioada octombrie 2020 - ianuarie 2021, acesta ar fi intretinut relatii sexuale cu o minora pe care a racolat-o in mediul online si a determinat-o sa produca si sa ii trimita, prin intermediul unei aplicatii de mesagerie rapida, clipuri video cu caracter pornografic. Politistii, sub coordonarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

