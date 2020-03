Cotatia petrolului continua sa scada: Barilul de referinta american a ajuns la cel mai scazut nivel din ultimii 17 ani

Cotatia petrolului si-a continuat miercuri scaderea, barilul de referinta american WTI atingand cel mai redus nivel de dupa 2003, afectat de o combinatie intre o oferta abundenta si o cerere mondiala scazuta din cauza epidemiei de coronavirus, informeaza AFP.



In jurul orei 10.50 GMT, barilul de titei WTI cu livrare in luna aprilie valora 25,36 dolari, in scadere cu 5,90% comparativ cu valoarea inregistrata marti la inchidere, dupa ce anterior a coborat pana la 25,06 dolari, cel mai scazut nivel din ultimii 17 ani.



La bursa de la Londra, barilul de titei Brent din Marea Nordului…