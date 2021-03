Stiri pe aceeasi tema

- Saisprezece unitati de invatamant din judetul Vaslui vor functiona in scenariul rosu de la inceputul saptamanii viitoare, numarul acestora fiind mai mic decat cel inregistrat in cursul acestei saptamani, cand s-au aflat in scenariul 3 de functionare 21 de scoli si gradinite, au informat reprezentantii…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis joi trei alerte meteo, din care doua de cod galben și una de cod portocaliu, de racire accentuata in toate regiunile țarii, intensificari ale vantului in cea mai mare parte a țarii; ninsori temporar viscolite și polei in nord-vest, nord, centru, est și…

- Un val de aer din nordul Africii, incarcat cu praf saharian, se va abate asupra sudului, centrului și sud-estului Europei. Romania va fi afectata de acest fenomen la inceputul saptamanii viitoare, anunta Administratia Nationala de Meteorologie. „In perioada 6 – 9 februarie, circulația aerului, preponderent…

- Meteorologii au emis pentru luni o avertizare cod galben de vreme instabila valabil in toata tara. Sunt anuntate precipitatii sub forma de ninsoare si lapovita. In urmatoarele 24 de ore, la Briceni va fi cel mai frig, minus doua grade.

- 180 de mii de noi doze de vaccin Covid ajung luni și marți in Romania. Luni dimineața, in jurul orei 8:00 la București a ajuns avionul cu o parte a transportului, respectiv 92.000 de doze. Vaccinurile sunt așteptate, in condițiile in care in ultimele zile platforma de vaccinare nu a mai luat programari,…

- N. D. Se pare ca de acum incolo va fi iarna cu adevarat in Romania, gerul ”Bobotezei” urmand sa fie resimțit in urmatoarele zile. Concret, ieri, Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare de ger care va fi valabila in intreaga țara pana la inceputul saptamanii viitoare. Mai exact,…

- Unirea Alba Iulia ierneaza pe poziția a 6-a a Seriei a 9-a, dupa un parcurs considerat nesatisfacator de catre oficialii gruparii din Cetatea Marii Uniri. Doar 13 puncte acumulate in 10 etape reprezinta un bilanț deloc mulțumitor pentru “alb-negrii” conduși de Adrian Bicheși, departe de pretențiile…

- Guvernul vrea sa elaboreze o lege pentru stabilirea salariului minim. Formula de calcul, bazata pe productivitate, inflație și creștere economica Guvernul intentioneaza sa elaboreze o lege care sa reglementeze stabilirea salariului minim brut printr-o formula de calcul bazata pe productivitatea muncii,…