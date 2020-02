Stiri pe aceeasi tema

- Blocul National Sindical a cerut date de la Ministerul Muncii cu privire la veniturile gospodariilor si numarul de copii, pentru a vedea situatiile financiare ale familiilor. "Astazi, Romania are patru copii din 10 in saracie. Ultimele statistici arata ca aproape 1,5 milioane sunt in risc de saracie.…

- Blocul National Sindical propune dublarea sau chiar triplarea alocatiilor, doar pentru copiii saraci. Restul nu ar beneficia de nicio majorare anul acesta, potrivit sindicalistilor. BNS mai propune ca alocatiile sa fie primite pe carduri pentru ca parintele sa cumpere doar anumite produse necesare pentru…

- Proiect BNS: alocatiile pentru copii, diferentiate in functie de veniturile familiei. Alocatiile pentru copii ar putea fi diferentiate in functie de veniturile familiei. Blocul National Sindical propune dublarea sau chiar triplarea alocatiilor, doar pentru copiii saraci. Restul nu ar beneficia de nicio…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Orasului Valenii de Munte si Sectiei de Politie Rurala Drajna au facut perchezitii pe raza localitatilor Posesti si Starchiojd, la domiciliul unor persoane banuite de comiterea unor infractiuni de furt. Trei mandate de aducere au fost puse …

- Sindicaliștii au atacat trecerea contribuțiilor de la angajator la salariat la Curtea Constituționala a Romaniei (CCR), iar un numar de 19 excepții au ajuns pe masa acesteia. Sindicaliștii au dus 19 procese privind ”Revoluția fiscala” la Curtea Constituționala. Codul european de securitate sociala,…

- Cuantumul alocației de stat pentru copii se majoreaza cu 100% din rata medie anuala a inflației, incepand cu data de 1 ianuarie 2020, potrivit unei masuri publicata in Monitorul Oficial.Citește și: Ministrul Muncii, experiența inedita: a sunat incognito la Casele de pensii din țara. A descoperit…

- Propunerea de formula de calcul transmisa Guvernului de Blocul National Sindical (BNS) privind salariul minim duce la o valoare a acestuia de 2.284 de lei, a declarat marti presedintele organizatiei sindicale, Dumitru Costin, la finalul discutiilor avute cu reprezentantii Guvernului in cadrul Consiliului…

- Anul acesta brașovenii se pot bucura, mergand la Coresi de un Craciun generos in emoții, zambete, dorințe implinite și de sentimentul ca impreuna cu inimoșii din jur pot fi mai speciali ca oricand. „Acum este momentul in care simțim din plin bucuria și emoția de a fi langa cei dragi, de aceea…