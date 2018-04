Stiri pe aceeasi tema

- „Much better”: asa suna si cel mai nou proiect de pe piata muzicala romaneasca format din doi DJ-i si producatori din tara. O coproductie Cat Music si MediaPro Music, primul single lansat de Super Monkeys este un featuring cu Ioana Ignat, talentata artista care a cucerit publicul cu hituri precum „Nu…

- MCulture revine cu cea de-a opta piesa: “Striga cu mine”, single ce se regaseste pe albumul “Naked Truth”. Piesa, interpretata de Ava, este un remake al melodiei “Striga cu mine: te iubesc”, lansata in anii 2000. “Pentru mine, MCulture este un proiect de suflet si reprezinta ceva nou in viata mea, din…

- DJ Project vine cu o piesa noua alaturi de Mira – ”Inima nebuna”. “Ma bucur mult ca anul acesta sarbatorim 18 ani de activitate muzicala, hituri și colaborari cool”, marturisește Gino Manzotti. “«Inima nebuna» este o piesa despre o iubire neimplinita, o iubire pe care nu o vei uita vreodata. Sunt convinsa…

- Dorin Topala, cel care a facut istorie in anii 2000 cu Valahia, una dintre cele mai populare formații dance ale vremii, nu a dus o viața cu ”triluri” muzicale, precum colegii sai Mihai Traistariu și Costi Ionița, ci cu valuri. Dupa etapa muzicala ”Banii și fetele”, ”La mare, la soare” ori ”Banana”,…

- Faydee, starul australian care impreuna cu Shaggy, Mohombi si Costi au luat cu asalt topul Billboard, lanseaza un nou single si videoclip, „Crazy”. Piesa este produsa de austriacul Gon Haziri cu care Faydee a mai colaborat si la piesa „When I’m gone”. „”Crazy” este o piesa in care am mare incredere…

- Dupa 15 ani, Sore si-a pus din nou patinele de gheata in picioare pentru filmarile clipului celei mai noi piese, Dintr-o mie de femei. Piesa este scrisa chiar de ea dupa ce a realizat cat de importante sunt momentele petrecute cu iubitul de cand a devenit mama. „Nu stiu altii cum sunt, insa pentru mine…

- Dupa “Monalisa”, un feat. cu sotul ei, Mr. Vik, Tamy lanseaza impreuna cu Balkanika Records chiar o piesa cu influente balcanice. “Ne despartim” este cantata in duet cu Bursuc Piticu. De ce a ales acest stil muzical, ne lamureste imediat artista! “Eu sunt jumatate araboaica si am ritmul in sange! Compun…

- E una dintre acele aparitii considerata a fi “highlight-ul” inceputului de an 2018. Zedd si-a lansat clip-ul oficial pentru cel mai nou single, “The Middle“, piesa la care a lucrat cu Maren Morris si duo-ul Grey, in cadrul ceremoniei de decernare a premiilor Grammy. “The Middle” e de orientare pop fiind…