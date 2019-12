Stiri pe aceeasi tema

- Informația momentului pentru bolnavii din Romania, dupa ce actualul ministru al Sanatații, Victor Costache, a facut o declarație neașteptata! Ce se intampla cu medicamentele din Romania?

- Deputatii au pe ordinea de zi a sedintei de miercuri Proiectul de lege 281/2019 depus de parlamentarii PNL.Proiectul a fost depus in februarie, a primit avizul negativ al Guvernului Dancila si a fost respins de Senat, prima Camera sesizata, in luna iunie.”Fenomenul infractional…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a declarat joi, referindu-se la raportul Comisiei UE privind starea de sanatate in Uniunea Europeana, ca "nu a fost o surpriza" sa afle ca Romania se afla la coada clasamentului si a spus ca are deja un plan pe termen scurt si mediu cu masuri concrete, care vor…

- Presedintele PLUS, europarlamentarul Dacian Ciolos, considera ca dupa caderea Guvernului Dancila in cateva luni se pot organiza alegeri anticipate. "Suntem intr-un moment cheie in aceste zile, cand Guvernul PSD, care epuizeaza Romania literalmente de trei ani de zile, a cazut. (...) Noi suntem convinsi…

- Ministerul Sanatații informeaza ca reorganizeaza activitatea de transplant din Romania cu fonduri de la Uniunea Europeana: ”Vor fi utilizate peste 15,6 milioane de euro pentru dezvoltarea Registrului Național de Transplant, actualizarea ghidurilor și protocoalelor din domeniu, dar și sistematizarea…

- Donatas Tarolis, 25 de ani, a ajuns în aceasta vara la Universitatea Banca Transilvania Cluj și are un CV impresionant pentru un jucator care va evolua în România. Lituanianul s-a remarcat pe plan intern și a fost legitimat într-o perioada la Zalgiris Kaunas, echipa alaturi…

- Reprezentanții Partidului Social Democrat profita de weekend pentru a face negocieri, susține Romania TV. Ar mai fi nevoie de mai puțin de zece voturi pentru ca Guvernul sa primeasca votul de incredere in Parlament, mai precizeaza sursa citata. Analistul politic Bogdan Chirieac a fost intrebat,…