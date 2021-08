Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care a amenințat ca detoneaza o grenada in cladirea guvernului Ucrainei a fost arestat, a anunțat un purtator de cuvant al Ministerului de Interne de la Kiev. Un barbat a intrat miercuri in cladirea guvernului ucrainean si a amenintat ca va detona o grenada, dupa cum a anuntat politia din Kiev.…

- Fostul prim-ministru al Kargazstanului Temir Sariev a fost arestat fiind acuzat de coruptie, marti, in capitala Biskek, informeaza DPA. In varsta de 58 de ani, el a fost prim-ministru al acestei foste republici sovietice din Asia Centrala din 2015 pana in 2016. El este suspectat ca ar fi cauzat…

- Fostul ministru al Apararii din Republica Moldova Alexandru Pinzari a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de infracțiuni comise in perioada in care era șef al Inspectoratului General al Poliției. Pinzari se declara nevinovat și spune ca dosarul este facut la comanda. Alexandru Pinzari…

- Procurorul General, Alexandr Stoianoglo susține ca daca Ilan Șor va reveni in țara, acesta va fi reținut și trimis in judecata. „Iar daca nu va reveni, iar pentru ca statul Israel nu-și extradeaza cetațenii, atunci Ilan Șor ar putea executa pedeapsa pe teritoriul acestui stat, in cazul in care va fi…

- Foștii președinți ai Kirgizstanului, Askar Akaev și Kurmanbek Bakiev, au fost anunțați in cautare intr-un dosar de corupție in dezvoltarea minei de aur Kumtor. Acest lucru a fost anunțat pe 8 iulie de președintele Comitetului de Stat pentru Securitate Naționala (GKNB) Kamcibek Tașiev, relateaza RIA…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a primit miercuri la Ankara pe omologul sau kargaz Sadir Japarov in plina polemica in Kargazstan dupa disparitia unui profesor care apartinea unei miscari a unui inamic declarat al Ankarei, relateaza AFP. Vizita lui Japarov in capitala Turciei survine la o zi…

- Terenurile și casele din proprietatea statului ar putea sa nu mai fie oferite gratuit anumitor instituții, cum ar fi cele de cult, propune Dan Barna, copreședintele Alianței USR – PLUS. Acesta arata ca nu e normal sa oferi gratuit sau pentru sume modice terenuri ce pot valora chiar și sute de milioane…

- Peste 700 de medici sunt implicați in campania de vaccinare anti – coronavirus. Cetațenii se pot vaccina in 372 de cabinete din 38 de județe din Romania. Și in București medicii de familie se implica in campania de vaccianre. Peste 700 de medici de familie au primit doze de vaccin impotriva Covid-19…